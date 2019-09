Valora: Alles unter Kontrolle?

Für die Aktie Valora aus dem Segment "Fachgeschäfte" wird an der heimatlichen Börse SIX Swiss Ex am 28.09.2019, 02:00 Uhr, ein Kurs von 272.67 CHF geführt.

Die Aussichten für Valora haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Valora mit einem Wert von 16,52 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Spezialität Einzelhandel" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 64,09 , womit sich ein Abstand von 74 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Valora beläuft sich mittlerweile auf 259,91 CHF. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 273,5 CHF erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +5,23 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 272,61 CHF. Somit ist die Aktie mit +0,33 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,51 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Valora damit 4,69 Prozent über dem Durchschnitt (-0,18 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -2,24 Prozent. Valora liegt aktuell 6,76 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".