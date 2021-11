Valneva: Verleiht neue Corona-Variante der Aktie Flügel?

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Eine neue Variante des Coronavirus versetzt die Börsen weltweit in einen Schockzustand. Der DAX stürzt um in der Spitze mehr als 600 Punkte ab. Impfstoff-Herstellern wie Valneva (WKN: A0MVJZ) könnte das aber in die Karten spielen. Aktuell hält sich die Aktie jedenfalls in einem tiefroten Umfeld mit einem leichten Minus von 1% bei einem Kurs um die 23,70 € beachtlich.

Valneva ist ein französisches Biotechunternehmen mit Hauptsitz in Saint-Herbain. Die Gesellschaft ging hervor aus dem Zusammenschluss der ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.