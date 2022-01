Valneva: Unfassbar!

Liebe Leser,

schon vielfach haben Analysten darüber nachgedacht, welchen Weg die Impfstoff-Hersteller in Deutschland und insgesamt an den Börsen wohl gehen werden. Nun zeigt sich, dass der Weg von Valneva nach Einschätzung der Börsen offenbar am Ende ist. Die Aktie von Valneva musste am Mittwoch einen Rückschlag von zeitweise mehr als 14 % verarbeiten. Dies wiederum ist nach Meinung von Analysten ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



