Valneva: So gehen kluge Anleger mit der Aktie um

Die Aktie von Valneva (WKN: A0MVJZ) zählt zu den meistdiskutierten und -gehandelten Wertpapieren in Deutschland. In spätestens sieben Wochen schlägt für den Impfstoffhersteller die Stunde der Wahrheit: Im ersten Quartal, also bis Ende März, wird über die Zulassung seines Corona-Impfstoffkandidaten VLA 2001 entschieden. Es wird also dringend Zeit für alle Anleger oder solche, die es noch werden wollen, sich über die eigene Positionierung Gedanken zu machen. Wie geht man klug mit der Aktie um?





