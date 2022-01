Valneva: Noch ein Wunder

Liebe Leser,

Es ist geradezu unglaublich, was an den Börsen mit den Impfstoffherstellern passiert. Nun gewann die Aktie von Valneva geradezu atemberaubende 7,6 %. Warum atemberaubend? Zeitgleich verlor der Wert von BioNTech deutlich – obwohl BioNTech bereits einen Impfstoff gegen das Corona-Virus am Markt hat, während Valneva noch immer auf die Zulassung warten muss. Wie geht es weiter?

Das ist ein Wunder

Die Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung