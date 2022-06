Valneva: Die Entscheidung steht unmittelbar bevor

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Seit knapp drei Wochen pendelt die Aktie von Valneva (WKN: A0MVJZ) an der Pariser Euronext zwischen 10,50 und 11,50 €. Es ist die sprichwörtliche Ruhe vor dem Sturm, denn in den nächsten Tagen wird die Entscheidung erwartet, ob das Corona-Vakzin des Unternehmens eine EU-Zulassung erhält. Die Börsianer positionieren sich nun für den Showdown, doch das Schicksal der Franzosen hängt nicht allein an dem einen Wirkstoffkandidaten. Das beweist nicht zuletzt die Aufnahme der Aktie in den brandneuen Tech Leaders Index.





