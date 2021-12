Valneva – Endlich!

In den vergangenen Tagen Verluste in der Valneva-Aktie. Der Wert war einerseits einfach gut gelaufen und andererseits wurde eine Studie veröffentlicht, die dem Vakzin von Valneva so gut wie keine Booster-Wirkung in Verbindung mit anderen Impfstoffen bescheinigte. Ob letzteres so weiterhin haltbar ist, bleibt abzuwarten.

Denn der Spezial-Impfstoffhersteller Valneva hat das Design der Studie und die zeitlichen Abstände zwischen den gegebenen Auffrischungsimpfungen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung