Valneva-Aktien: Warum handeln sie am Montag vorbörslich höher?

ÜberblickImpfstoff COVID-19(NASDAQ:VALN) ruft eine robuste Immunantwort mit weit weniger Nebenwirkungen hervor als der Impfstoff von Oxford/AstraZeneca plc (NASDAQ:AZN), so die Ergebnisse einer Phase-3-Studie. Nach Angaben von Valneva umfasste die jüngste Studie, Cov-Compare, rund 4.000 Teilnehmer im Alter von 18 Jahren und älter in 26 Studienzentren. Der Impfstoffkandidat mit dem Namen VLA2001 erwies sich gegenüber AZD1222 als überlegen in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!