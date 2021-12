Valneva-Aktie: Das passiert nicht ohne Grund!

Das war ein Donnerstag wie gemalt für die Aktie von Valneva: Um zeitweise mehr als 16 Prozent zogen die Papiere des französisch-österreichischen Impfstoff-Herstellers im Xetra-Handel an, notierten zum Handelsschluss noch immer mit 15,47 Prozent im Plus bei 26 Euro. Nach zwei schwächeren Tagen an der Börse, schob sich die Valneva-Aktie damit mit rund 20 Prozent ins Monatsplus. Und das hatte freilich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung