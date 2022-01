Valneva-Aktie: Die letzte Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Nachdem Valneva Studiendaten präsentierte, laut denen der eigenen Tot-Impfstoff auch gegen die Omikron-Variante wirksam ist, machte die Aktie am Donnerstag einen gewaltigen Satz in die Höhe. Lange halten konnte sie sich bei Kursen jenseits der 20 Euro aber nicht. Am gestrigen Freitag ging es schon wieder bis auf 15,65 Euro in die Tiefe.

