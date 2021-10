Valneva-Aktie: Das könnte jetzt schnell gehen!

Die erste Euphorie um Valneva ist offenbar vorbei: Nachdem die Papiere des französischen Biotechnologie-Unternehmens infolge positiver Studiendaten bezüglich seines Corona-Totimpfstoffes am Montag bis auf 17,49 Euro in die Höhe geschossen waren, notiert die Valneva-Aktie mittlerweile deutlich tiefer. Nach einem weiteren Abschlag von knapp fünf Prozent am Dienstag ging sie bei einem Kurs von 15,30 Euro aus dem Xetra-Handel. Das ändert aber ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



