Valneva-Aktie: Ein katastrophaler Jahresauftakt!

Der bisherige Verlauf des Börsenjahres 2022 war für die Valneva-Aktie schlichtweg katastrophal. In den ersten beiden Handelswochen hat die Aktie rund ein Drittel ihres Wertes verloren. Zwar dürfen sich Anleger, die in den letzten beiden Jahren in das französische Biotech-Unternehmen investiert haben, immer noch über satte Kursgewinne freuen, doch das Vertrauen in die Velneva-Aktie scheint vorerst erschüttert. Warum nur?

Viele Fragezeichen und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!