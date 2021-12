Valneva-Aktie: Das ist der Stand der Dinge!

Die Aktie des französisch-österreichischen Impfstoffherstellers Valneva ist am Mittwoch wieder etwas zurückgekommen. An der Euronext in Paris büßte der Anteilsschein 1,58 Prozent ein und erreichte ein 7-Tage-Tief bei 21,74 Euro. Nach einem freundlichen Montagshandel war es der zweite Tag in Folge, an dem die Aktie Verluste verzeichnete. Aus dem Handel verabschiedete sich das Papier mit einem Kurs von 22,36 Euro und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung