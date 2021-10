Valneva-Aktie: Die große Kurslücke ist geschlossen

Zwei Kurslücken bestimmen momentan das Bild im Chart der Valneva-Aktie. Die größere Lücke wurde am 13. September während des crashartigen Abverkaufs gerissen. Sie konnte durch den jüngsten Anstieg auf 19,84 Euro in der Zwischenzeit vollständig geschlossen werden. Das kleinere Gap wurde am 15. Oktober zu Beginn des steilen Anstiegs der Vortage zwischen 12,24 und 15,23 Euro gerissen. Es ist weiterhin ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



