Valneva-Aktie: Das fehlt gewaltig

Die Kurse bröckeln abwärts in der Valneva-Aktie. In der nun ablaufenden Börsenwoche begann der Wert am Montag bei 17,55 Euro – fiel sodann bis 15,95 Euro und konnte sich am Dienstag wieder bis auf das aktuelle Wochenhoch bei 17,92 Euro erholen. Seitdem bildeten sich kleine Tageskerzen aus – mit fallenden Tageshochs.

Am Mittwoch wurde noch ein Tageshoch bei 17,75 Euro erreicht, am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung