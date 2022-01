Valneva-Aktie: Ein echter Paukenschlag?

Mitten im Crashmodus meldeten sich am Donnerstag die Bullen bei der Valneva-Aktie eindrucksvoll zurück. Die Kurse sprangen an nur einem Tag um mehr als 20 Prozent in die Höhe. Vorbörslich waren sogar noch deutlich größere Zuwächse zu sehen.

Selbstredend kommt eine derartige Entwicklung nicht ohne Grund daher. Stein des Anstoßes war eine Studie, welche dem Tot-Impfstoff des Unternehmens eine gute Wirkung gegen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung