Valneva-Aktie: Willkommen im Chaos!

Der Aktienkurs des französischen Impfstoffproduzenten Valneva ist am Dienstag in den Keller gefallen. Der Titel hat im Laufe des Tages rund 20 Prozent an Wert verloren und mehrere wichtige Chart-Marken nach unten gekreuzt. Diese Entwicklung besiegelt den schlechten Start der Valneva-Aktie ins neue Börsenjahr. Aus dem heutigen Kurssturz ist allerdings eine charttechnische Unterstützungsmarke deutlich geworden. Diese liegt derzeit bei etwa 17,00 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung