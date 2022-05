Valneva-Aktie: Das Warten nimmt kein Ende!

Liebe Leser, wie es scheint, hat die Valneva-Aktie derzeit nicht unbedingt das Zeug dazu, sich zu neuen Höhen aufzuschwingen. Folgendes berichteten unsere Autoren letzte Woche in ihren Analysen. Der Stand! Die Valneva-Aktie ist derzeit weniger wert als im letzten Monat - was auch an der noch immer nicht erteilten Zulassung in der EU liegen könnte. Die Entwicklung! Derzeit passiert nicht… Hier weiterlesen