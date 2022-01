Valneva-Aktie: Wahnsinn mit Begründung!

Den Mittwoch werden Anleger in Valneva so schnell nicht vergessen. Den Xetra-Handel beendeten die Papiere des französischen Impfstoffentwicklers gegen 17.30 Uhr mit einem satten Abschlag, rutschten von zuvor 15,66 auf nur noch 13,99 Euro. Am späten Abend in Frankfurt standen plötzlich 21,20 Euro auf dem Kurszettel. Doch dieser irrwitzige Aufstieg der Valneva-Aktie hatte keinen Bestand. Vor dem Wochenende gingen die Papiere ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



