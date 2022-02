Valneva-Aktie: Wahnsinn

Valneva konnte am Montag mit einem Gewinn in Höhe von +3,4 % einen ordentlichen Auftakt verzeichnen. Der Kurs schaffte es damit über die Hürde in Höhe von 15 Euro und hat damit den zuletzt eingeschlagenen Kurs wieder bestätigt. Die Aktie ist derzeit stärker als BioNTech oder Moderna.

Valneva: Jetzt in den Aufwärtstrend?

Die entscheidende Frage für Valneva ist in diesen Tagen und Wochen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung