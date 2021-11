Valneva-Aktie: Volles Risiko!

Was für ein Start in die neue Börsenwoche für die Aktie von Valneva: Zeitweise notierten die Papiere des französischen Impfstoff-Herstellers zweistellig im Plus, standen im Xetra-Handel mit einer Bewertung von 29,44 Euro gar kur vor der 30-Euro-Marke. Es ist wohl die Angst vor der Corona-Virusvariante Omikron, die auch die Valneva-Aktie derzeit antreibt. Die Anleger allerdings gehen dabei weiter voll ins Risiko.

