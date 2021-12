Valneva-Aktie: Viel Luft nach oben!

Nach den deutlichen Zugewinnen der vergangenen Tage haben die Anleger am Dienstag mal den Fuß vom Gaspedal genommen und die Valneva-Aktie wieder etwas zurückkommen lassen. Hierdurch konnte die am Montag entstandene Kurslücke (Gap up) geschlossen werden. Der RSI ist inzwischen in den überkauften Bereich vorgedrungen, sodass eine Gegenbewegung zur Bereinigung des Kurses durchaus geboten wäre.

Die Rallye sollte weitergehen, aber…

Angesichts der angespannten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung