Valneva-Aktie: Unfassbar!

Valneva hat nun am Montag bestätigt, was bereits am vergangenen Freitag begann. Der Aktienkurs der Franzosen steigt wieder deutlich. Dies ist ein echter Hammer, nachdem die Notierungen zuvor schon in einen massiven Abwärtstrend überzugehen schienen, so die Meinung der Analysten noch vor wenigen Tagen. Es bleibt dabei, dass der hauseigene Impfstoff noch das Gesprächsthema Nr. 1 ist.

Valneva: Das Warten

Der Markt wartet ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung