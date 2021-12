Valneva-Aktie: Unfassbar!

Valneva konnte am Freitag erneut einen Aufschlag in Höhe von mehr als 3,3 % in den ersten Morgenstunden bereits für sich verbuchen. Die Aktie scheint zu alter Stärker zurück gekehrt zu sein, so der Eindruck unter Analysten, die sich schon in den Tagen zuvor entsprechend geäußert haben.

Valneva hat in den abgelaufenen fünf Tagen einen Aufschlag in Höhe von 13,6 % geschafft. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung