Valneva-Aktie: Trotz des Totimpfstoffs scheint sich der Trend negativ fortzusetzen!

Noch Ende des Jahres erreichte der Kurs den Hochpunkt bei 62 Euro. Die Hoffnung auf den Totimpfstoff beförderte den Preis immer weiter in Richtung Norden. Doch die OBOS-Linie signalisierte einen überkauften Kurs, was die Anleger in eine negative Stimmung brachte. Innerhalb einer Woche stürzte der Preis um über 40 % ab und der Kurs begab sich in einen Abwärtstrend.