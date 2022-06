Valneva-Aktie: Termin für die Entscheidung steht fest!

Am Freitagabend wurden wieder schlechte Neuigkeiten in den Kurs der Valneva-Aktie verarbeitet: Der Titel machte an der Heimatbörse in Paris ein Tagesminus von mehr als 6,5% auf 10,45 €. Im New Yorker Nasdaq-Handel gaben die ADR sogar um -18% auf 19,30 US$ nach. Für VLA2001 in Europa wird es eng Es war noch nicht das endgültige Aus von Valnevas Corona-Impfstoffs… Hier weiterlesen