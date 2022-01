Valneva-Aktie: Ein Strohfeuer der Bären?

Die Anleger nehmen Gewinne mit – oder begrenzten Verluste. Die Valneva-Aktie nach den Kursgewinnen seit Oktober mit Verlusten. Am Dienstag, dem 04. Januar ein Verlust von 23,7 Prozent. Am Mittwoch setzten sich die Verluste anfänglich noch fort mit einem Tagestief bei 15,47 Euro. Immerhin ein Verlust in zwei Handelstagen von 33 Prozent.

Doch dieses Tief wurde gekauft. Eine starke Erholung intraday zeigt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung