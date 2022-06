Valneva-Aktie: Spannung steigt – jetzt kaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Wann kommt die alles entscheidende Nachricht? Aktionäre von Valneva (WKN: A0MVJZ) schweben derzeit zwischen Hoffen und Bangen. Denn der Juni hat begonnen, und in diesem Monat soll die Entscheidung fallen, ob der Covid-19-Impfstoff VLA 2001 eine Zulassung in der Europäischen Union erhält. Der Aktienkurs pendelt in einer sehr engen Range zwischen 11 und 12 €. Aber das wird sich bald ändern...

Valneva ist ein französisches Biotechunternehmen mit Hauptsitz in Saint-Herbain. Die Firma entwickelt und ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.