Valneva-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Wann kommt die alles entscheidende Nachrichten? Diese Frage beschäftigt derzeit die Anleger. Hintergrund ist, dass der Juni nun begonnen hat und in diesem Monat soll endlich die Entscheidung fallen. Es geht um die Zulassung in der Europäischen Union für den Covid-19-Impfstoff VLA 2001. Wird die Zulassung endgültig erteilt, dann eröffnen sich neue Kurschancen. In diesem Artikel soll nun geklärt werden,… Hier weiterlesen