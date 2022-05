Valneva-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Nach jüngsten Berichten bestätigt Valneva das Umsatzziel von 430 bis 590 Millionen EUR. Schon im vorangegangenen Jahr konnte der Umsatz stark anziehen. Er hatte sich von 110 auf 348 Millionen EUR mehr als verdreifacht. Mit den neuerlichen Prognosen schließt das Unternehmen in nahtlos an die bisherige Erfolgsgeschichte an. In diesem Artikel soll nun geklärt werden, ob es sich lohnt, die… Hier weiterlesen