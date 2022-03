Valneva-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Jüngst ist es den Bären gelungen, die Kurse erneut massiv zur Unterseite zu treiben. So haben sie den guten Unterstützungsbereich von etwa 13,00 EUR erobert und steuern weiter scharf gen Süden. Aus charttechnischer Sicht bietet sich derzeit kein Kauf an. Welche Parameter gibt es noch? In diesem Artikel soll nun geklärt werden, ob es sich lohnt, die Valneva-Aktie jetzt zu kaufen.

Um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung