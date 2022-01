Valneva-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

In einer jüngsten Studie wird aufgezeigt, welche Booster-Kombination gut ist, und welche eben nicht. Hierbei kommt es zu der Erkenntnis, dass ein Booster mit dem Totimpfstoff Valneva in allen Kombinationen die geringste Wirkung aufweist. Das ist ungünstig, aber vielleicht auch nicht so dramatisch. In diesem Artikel soll nun geklärt werden, ob es sich lohnt, die Valneva-Aktie jetzt zu kaufen.

Um zu überprüfen, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung