Valneva-Aktie: Die Ruhe nach dem Sturm?

Die Märkte konnten sich am Mittwoch wieder recht gut von Korrekturen am Vortag erholen. Bei der Valneva-Aktie hielten sich die Zugewinne mit 0,4 Prozent zwar eher in Grenzen. Das Papier hat aber weiteren Auftrieb auch gar nicht unbedingt nötig, befindet es sich doch noch immer auf einem sehr ansehnlichen Niveau.

Sicher ist es für die Anteilseigner etwas schade, dass die 30-Euro-Linie zuletzt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung