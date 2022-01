Valneva-Aktie: Die Luft wird dünner!

Die Valneva-Aktie startete mit dicken roten Vorzeichen in die neue Woche. Um 5,9 Prozent ging es am Montag in die Tiefe, womit der letzte Kurssprung von Mitte Dezember sich schon wieder weitgehend egalisiert hat. Nur mit Mühe und Not gelang es den Käufern, wenigstens die Linie bei 23 Euro noch zu retten.

Die nahmen die Bären über den Tagesverlauf des Öfteren ins ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung