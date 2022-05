Valneva-Aktie: Die Lage der Bullen bleibt angespannt

Trotz dieses Erfolges bleibt die Lage der Bullen unvorteilhaft, denn sie konnten die Valneva-Aktie am 14. April zwar über den 50-Tagedurchschnitt bis auf ein Hoch bei 18,92 Euro vordringen lassen. Doch hier setzten Gewinnmitnahmen ein. Sie ließen den Wert in eine dynamische Abwärtsbewegung übergehen und dabei auch den 50-Tagedurchschnitt wieder aufgeben. Im Tief fiel der Wert am Donnerstag bis auf… Hier weiterlesen