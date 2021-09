Valneva-Aktie: Längst keine sichere Bank!

In der vergangenen Woche konnte die Valneva-Aktie nicht mehr so richtig für neue Begeisterung sorgen. Die große Freude über ermutigende Fortschritte bei der Entwicklung des Corona-Impfstoffs sowie der Zulassungsantrag in Großbritannien ist an den Märkten weitgehend abgeklungen. So ging es letztlich um 3,7 Prozent in Richtung Süden mit dem Papier.

Ein Beinbruch ist das noch lange nicht, die letzten Schwankungen bewegen sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung