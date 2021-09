Valneva-Aktie: Kult!

Valneva ist derzeit noch immer im Aufwärtstrennen. Der Titel hat zwar am gestrigen Donnerstag immerhin 1,5 % abgegeben. An den allgemeinen Aussichten und Ansichten über die Aktie hat sich jedoch wenig geändert. Der Aufwärtstrend gilt als gigantisch. Kleinere Gewinnmitnahmen können an dieser Einschätzung nichts ändern.

Valneva: Zu schnell

Es sieht allenfalls so aus, als würde der Titel zu schnell geklettert sein. Immerhin ging ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung