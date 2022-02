Valneva-Aktie: Kommt bald die Zulassung?

Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der EMA hat ein erstes Statement zum Corona-Impfstoff von Valneva vorgelegt. Demzufolge ist das Unternehmen zuversichtlich. Das CHMP hat aufgrund der Bewertung eine Fragenliste an Valneva übermittelt. Diese Fragen will das Spezialimpfstoffunternehmen nun in den nächsten Tagen beantworten – und rechnet mit einer Zulassung für seinen Impfstoff für Erwachsene im Alter von 18 bis 55 Jahren ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



