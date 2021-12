Valneva-Aktie: Knall!

Die Aktie von Valneva sattelte gestern eindrucksvoll auf. Der Wert schaffte ein Plus von mehr als 7,5 %. Die Notierungen sind damit auf dem besten Wege, erneut in Richtung von 25 Euro und dann sogar 28 Euro zu einem neuen Top weiter zu laufen. Was ist der Hintergrund?

Omicron, Omicron

Aktuell ist die Debatte an der Impfstoff-Front vor allem in Richtung der Wirksamkeit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung