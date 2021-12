Valneva-Aktie: Knall!

Valneva musste am Mittwoch einen Abschlag in Höhe von -1,5 % hinnehmen. Die Aktie rutschte weiter in Richtung von 27 Euro. Ändert sich an den Voraussetzungen etwas? Nein. Die Analysten, die sich mit den Kursbewegungen beschäftigen, sind aktuell nicht nervös.

Das ist nichts…

Die Aktie dürfte wegen der Sorgen vor dem Corona-Virus und den Folgen gefallen sein. Die Ausmaße der Probleme sind jedoch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung