Valneva-Aktie: Kein Grund zur Panik?

Nachdem die Valneva-Aktie die Aktionäre in den letzten zwei Wochen mit einem ansehnlichen Aufwärtstrend verwöhnen konnte, kam es am Mittwoch zu einem bösen Erwachen. Um knapp 9,2 Prozent rutschten die Kurse wieder in die Tiefe und die Bären versuchten sich schon an einem Durchbruch unter die 20-Euro-Linie.

Dagegen konnten die Bullen sich zwar noch eben so wehren, dennoch bleibt unter dem Strich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung