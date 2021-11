Valneva-Aktie: Jetzt gibt es kein Halten mehr!

Lange haben Anleger auf diesen Moment warten müssen, nun scheinen sich bei der Valneva-Aktie endlich die Fesseln zu lösen. In den vergangenen Wochen pendelte das Papier in einer relativ breiten Range hin und her. Während es auf der Oberseite Ausschläge bis 22,50 Euro gab, reichten die Ausschläge auf der Unterseite bis zur 17,00-Euro-Marke. Das machte deutlich, dass in der Aktie sowohl ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung