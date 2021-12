Valneva-Aktie: Ist das die letzte Chance?

Bei der Valneva-Aktie ging es in den letzten beiden Wochen richtig heiß her. Die vorvergangene Woche begann zunächst mit überraschenden Abschlägen, die am Montagabend über den Kurs hereinbrachen und zu einem Rücksetzer bis auf 17,66 Euro führten. Auf Höhe der 50-Tage-Linie (EMA50) konnten die Anleger den Anteilsschein aber wieder stabilisieren. An den folgenden Tagen wurden die Verluste wettgemacht und hohe Gewinne ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung