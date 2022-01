Valneva-Aktie: Insel des Glücks

Die Datenlage ist gut für Valneva. Der Corona-Impfstoff VLA2001 des französisch-österreichischen Unternehmens mit Fokus auf Spezialimpfstoffe hat in den bisherigen Daten eine gute Wirksamkeit gegen das Corona-Virus erzielen können. So auch die jüngsten Daten mit allerdings nur einer geringen Anzahl an Probanden.

Immerhin: So scheint VLA2001 mit insgesamt drei Dosen eine hohe Wirksamkeit gegen die neue Omikron-Variante des Corona-Virus zu erreichen. Daraufhin ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung