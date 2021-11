Valneva-Aktie: Honig für die Bären

In der zweiten Oktoberhälfte konnte die Valneva-Aktie einen dynamischen Anstieg vollziehen und bis zum 26. Oktober auf ein Hoch bei 22,44 Euro vordringen. Hier setzte eine Konsolidierung ein. Sie endet am 29. Oktober auf einem Tief bei 17,37 Euro. Der anschließende Anstieg konnte das Hoch bei 22,44 Euro jedoch nicht mehr erreichen. Die Anleger quittierten diese Schwäche am Freitag mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung