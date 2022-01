Valneva-Aktie: Holpriger Start ins neue Jahr!

Es ist relativ still um die Valneva-Aktie, es tut sich derzeit nicht viel. Der Kurs hat sich nach einem Kursrutsch zu Beginn des letzten Monats etwas erholt und hat seitdem knapp 15 Prozent dazugewonnen. Die nächste starke Kursbewegung scheint derzeit nur von der anstehenden Zulassung abzuhängen. In der Zwischenzeit befindet sich das französische Unternehmen in Expansionsbemühungen. Für die Schaffung neuer Kapazitäten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



