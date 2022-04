Valneva-Aktie: Hat die Aktie ihren Boden erreicht?

Nachdem sich die Valneva-Aktie in Erwartung einer baldigen Zulassung des Corona-Impfstoffs VLA2001 durch die EMA in den vergangenen Wochen sehr stabil gezeigt hatte, kam es in dieser Woche zu einem schweren Rückschlag. Am Montag hatte das französisch-österreichische Biotechunternehmen mitgeteilt, dass die europäische Arzneimittelbehörde weitere Daten angefordert hat, um über eine bedingte Zulassung entscheiden zu können. Das Warten geht weiter Das… Hier weiterlesen