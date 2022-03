Valneva-Aktie: Hammer!

Valneva hat zuletzt in den vergangenen Tagen ein wildes Auf und Ab erlebt. Der Titel ist am Ende allerdings in einer kleinen Seitwärtsrange gefangen, auch wenn die Notierungen am Donnerstag um gut 1 % nachgegeben haben. Nun wird Valneva allerdings in den kommenden Tagen bzw. evtl. in den nächsten Wochen auf den Prüfstand gestellt. Es sieht so aus, als solle es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung