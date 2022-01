Valneva-Aktie: Gegenüber Novavax im Vorteil?

Die Aktie von Valneva ist mit einem Erfolg in den Dienstagshandel gestartet: In der ersten Xetra-Handelsstunde ging es mit den Papieren des französisch-österreichischen Impfstoff-Herstellers um mehr als sechs Prozent nach oben auf 17,31 Euro. Damit hat die Valneva-Aktie ihren Abwärtstrend erst einmal gestoppt. Möglicherweise hat ein aktueller Medienbericht an der wiedergewonnenen Zuversicht der Anleger seinen Anteil.

Nur Valneva mit klassischem Totimpfstoff

Denn laut ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung