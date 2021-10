Valneva-Aktie: Gegen das Misstrauen!

Die Aktie von Valneva hat sich nach ihrem Rücksetzer zum Wochenbeginn auf nur noch 11,67 Euro inzwischen bei einem Kurs von 12 Euro stabilisiert. 12,05 Euro standen am Mittwoch zum Ende des Xetra-Handels auf dem Kurszettel des französischen Biotechnologie-Unternehmens, genau 12,00 Euro waren es am Donnerstag. Ob die Valneva-Aktie jemals wieder in Kursregionen von mehr als 20 Euro vorstoßen wird, wie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung